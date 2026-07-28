Calor de hasta 40°C en Durango HOY martes 28 de julio: ¿cómo será el clima en la capital?

Las lluvias continuarán este martes 28 de julio en gran parte del territorio nacional debido a la persistencia de diversos sistemas meteorológicos que mantienen condiciones de inestabilidad en el país. En Durango, el pronóstico prevé precipitaciones de consideración en distintas regiones de la entidad, mientras que el calor seguirá presente en algunas zonas del estado por efecto de la onda de calor. ¿Qué más se espera para este día?

Pronóstico general

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionará chubascos con lluvias puntuales fuertes en el norte y noroeste del país, así como en la península de Baja California.

Por otra parte, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, junto con canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y la onda tropical 21, favorecerán lluvias puntuales intensas en zonas del occidente y sur del país, además de lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del oriente, centro y sureste del territorio nacional.

El SMN también mantiene bajo vigilancia al huracán Genevieve, cuyos desprendimientos nubosos en el océano Pacífico reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur.

En cuanto al ambiente, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de calurosas a muy calurosas en el norte del país, con temperaturas superiores a los 45 grados centígrados en el noreste de Baja California.

Finalmente, persistirá la onda de calor en regiones de Baja California, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; mientras que este martes se prevé el inicio de una nueva onda de calor en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Pronóstico para el estado de Durango

Para este martes se prevé un ambiente con cielo medio nublado a nublado en gran parte del estado de Durango, con condiciones favorables para lluvias, principalmente en la región suroeste de la entidad.

De acuerdo con el SMN, para Durango se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros, especialmente en el suroeste del estado. Durante la mañana se espera un ambiente templado, con condiciones frescas en las zonas serranas.

Por la tarde, el ambiente será caluroso a muy caluroso en gran parte de la entidad, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados centígrados.

Asimismo persistirá la onda de calor en las regiones este y noroeste de Durango, donde continuarán registrándose temperaturas elevadas.

En cuanto al viento, se pronostican velocidades de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en distintas zonas del estado.

Pronóstico para Durango capital

El reporte del SMN señalaba que la ciudad de Durango amanecería con una temperatura mínima que rondaría entre los 15 y los 17 grados centígrados, y que a lo largo del día subiría hasta una máxima de 31 grados, entre las 15:00 y las 18:00 horas.

Se prevé que el cielo se mantenga mayormente despejado todo el día, con probabilidades mínimas de que se registren lluvias en la capital duranguense.

En cuanto al viento, se espera que tenga velocidad de 10 a 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Para la madrugada y primeras horas del miércoles 29 de julio, el termómetro descenderá hasta alcanzar una temperatura mínima de 17 grados.