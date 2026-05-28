¿Calor intenso para Durango este jueves? Este es el pronóstico de HOY 28 de mayo

Un nuevo pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mentiene en alerta a varias regiones y estados de México este jueves 28 de mayo, pues se esperan diversas condiciones meteorológicas que provocarán lluvias de fuertes a intensas, además de mantener el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional.

Según el informe compartido esta mañana, el desplazamiento de la onda tropical número 2 al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, en combinación con el ingreso de aire húmedo proveniente del golfo de México y el mar Caribe, así como una vaguada en altura sobre el golfo de México y el sureste mexicano, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Asimismo, se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Quintana Roo, mientras que en Puebla y Guerrero se esperan lluvias fuertes.

En cuanto al frente frío fuera de temporada, en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera en el suroeste de Estados Unidos y con las corrientes en chorro polar y subtropical, generará lluvias aisladas y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en estados del norte de México.

Respecto a las temperaturas, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso y la onda de calor persistirá principalmente en zonas de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

¿Cómo estará el clima en Durango?

En cuanto al estado de Durango, para este jueves 28 de mayo se prevén condiciones de clima caluroso en gran parte de la región, aunque con posibilidad de lluvias aisladas en municipios del sur de la entidad.

Durante la mañana se tuvo un ambiente fresco, presentando mínimas de entre los 14 y 15 grados Celsius. Sin embargo, hacia el mediodía y durante la tarde, el ambiente cambiará a caluroso, alcanzando temperaturas máximas de entre 34 y 35 grados centígrados.

Asimismo, se pronostican rachas de viento fuertes de 40 a 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones.