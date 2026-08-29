Cámaras captan a ladrón en poblado Pino Suárez; víctima asegura conocerlo

Un vecino del poblado Pino Suárez, perteneciente al municipio de Durango, denunció el robo de diversos objetos que guardaba dentro de un camión utilizado como bodega, el cual se encontraba estacionado en el patio de su domicilio.

El hecho fue reportado aproximadamente a las 19:00 horas del viernes 28 de agosto, después de que el propietario regresó a su vivienda y descubrió que alguien había ingresado a su propiedad.

Al revisar el lugar, el afectado se percató de que habían abierto un camión que mantenía dentro del patio y que utilizaba para almacenar diferentes pertenencias.

Según la información proporcionada, del vehículo fueron sustraídos una aspiradora, varios monitores y teclados para computadora, aunque de momento no se estableció el valor total de lo robado.

Sin embargo, el presunto responsable habría dejado evidencia de su ingreso, pues el domicilio cuenta con cámaras de seguridad que aparentemente captaron el momento en que fueron sustraídos los objetos.

El propietario aseguró que revisó las grabaciones y logró reconocer a la persona que presuntamente entró al inmueble y se llevó sus pertenencias, información que podrá ser aportada como parte de la denuncia.

Tras el reporte se dio aviso a las autoridades para tomar conocimiento del robo y orientar al afectado sobre el procedimiento para presentar la denuncia correspondiente, con la finalidad de iniciar las investigaciones y tratar de recuperar los objetos.