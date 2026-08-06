Cámaras corporales en elementos ayudarán a resolver controversias: Regidor

En relación con las cámaras corporales que se anunció que se van a adquirir para los elementos de Vialidad y de la Policía Preventiva del municipio de Durango, señalaron que estas ayudarán a resolver controversias cuando se presenten incidentes entre los agentes y la ciudadanía.

El regidor Diego Armando Flores Arreola apuntó que el objetivo es que, si se presenta alguna situación entre un ciudadano y un elemento de seguridad, se cuente con información más clara sobre lo ocurrido.

Aunque comentó que el tema del equipamiento y su funcionamiento ya se encuentra en proceso, indicó que es necesario esperar a que se genere información oficial para conocer los detalles sobre la entrega de las cámaras.

De manera general, señaló que es necesario voltear a ver a los elementos de Seguridad Pública y Vialidad para que cuenten con el equipamiento adecuado, reciban capacitación constante y se sientan incentivados a desempeñar mejor su labor.

"Se busca que los elementos estén capacitados, equipados y preparados", finalizó.

El anuncio sobre la adquisición de cámaras corporales para los elementos de la Policía Preventiva fue realizado por el director de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Contreras Villanueva, quien las calificó como una herramienta necesaria para fortalecer la labor policial y prevenir actos de corrupción.

Precisamente, la corporación ha dado de baja a alrededor de 17 elementos, luego de que se determinó que incurrieron en actos de corrupción.