La presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Durango quedó a cargo del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM), luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Durango concluyó el periodo 2023-2026 al frente de este mecanismo interinstitucional.

La transición se formalizó durante una sesión ordinaria del organismo en la que se presentó el informe de actividades correspondiente a los tres años de gestión y se tomó protesta a Grecia Hernández Carrasco, titular del IEM, como nueva presidenta del Observatorio.

Durante la reunión, la magistrada presidenta del TEED, Blanca Yadira Maldonado Ayala, rindió cuentas sobre el trabajo realizado entre el 23 de noviembre de 2023 y el 26 de noviembre de 2026. También presentó un proyecto de lineamientos para fortalecer la organización, funcionamiento y coordinación del mecanismo, documento que quedó a disposición de las instituciones integrantes para su análisis y revisión.

El Observatorio aglutina al Tribunal Electoral, al Instituto Estatal de las Mujeres y al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, con el propósito de impulsar y proteger los derechos político-electorales de las mujeres, así como promover su participación en condiciones de igualdad y libres de violencia.