Cambios en calles de Durango podrían generar confusión y accidentes: Amasfac

El uso del celular al conducir y el exceso de velocidad son los principales factores de accidentes viales registrados diariamente en la capital del estado, sin embargo, también se tienen que analizar los cambios que se hacen en vialidades sin la debida socialización , lo que ha generado confusión, advirtió el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (Amasfac), Alberto Sifuentes.

Estimó que entre 20 y 25 accidentes se registran diariamente en Durango y, hasta el 50 por ciento, tienen como saldo personas lesionadas, desde afectaciones menores hasta heridas de consideración que requieren atención médica especializada.

Destacó que el uso de celular mientras se conduce sigue encabezando la lista de causas reportadas como un factor que, sumado a manejar por encima de los límites permitidos, genera una “fórmula mortalmente peligrosa”.

Pero además, consideró necesario contemplar otro factor que también se ha estado observando, ya que se han detectado problemáticas ligadas al cambio, diseño y señalización de algunas vialidades de la ciudad , las cuales complican la fluidez y generan confusión entre los automovilistas.

“Hemos detectado también en algunos de los accidentes de vehículos que las vialidades de repente como que no tienen cierta lógica. Hemos encontrado que algunas vialidades específicas aquí en Durango de repente cambian sentidos, cambian distribución, se borran los carriles y naturalmente yo creo que sí es un factor interesante que podemos ponerle atención para ver si puede ser una causa de siniestros en nuestra entidad”.

“Por ejemplo en la zona de la colonia Guillermina en 20 de Noviembre, anteriormente había una desviación permitiendo la vuelta a la izquierda y ahorita ya no la hay. Entonces crea una confusión en los conductores y si no hay la socialización de este tipo de modificaciones, pues naturalmente puede provocar este tipo de accidentes”.

“Domingo Arrieta es un punto también en el que en algunos puntos son cuatro carriles y en 20 metros se vuelve a tres, sin que haya una distribución correcta de los vehículos y vuelve a hacerse cuatro carriles sin que haya una distribución correcta. Yo creo que sí puede ser un área de oportunidad que tenemos en nuestras calles”, explicó.