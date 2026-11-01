Cambios en modalidad 40 generan incertidumbre: CEJ

La presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes (CEJ) de Durango, Karen Rivas Santillán, cuestionó las recientes reformas impulsadas a nivel federal, al anunciar que muchas de estas decisiones se aprueban sin medir sus consecuencias ni considerar a quienes sostienen la economía y crean empleos en el país.

Sobre el debate en torno a la modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se consideró que este tipo de cambios impactan de manera directa la planificación financiera y los proyectos de retiro de millas de trabajadores y familias.

“El gobierno federal híjole pues toma las decisiones en sus reformas, pero no se ponen a pensar muchas veces en las consecuencias. Y lo que siempre decimos nosotros respecto a todas las reformas en cuestión de economía, de las empresas, de los trabajadores es que es válido que se quieran hacer cambios, sin embargo, las empresas que somos las que generamos empleo, somos las que generamos economía, generamos el mayor porcentaje de producto interno bruto ya nosotros son a los que se nos ponen más trabas”, señaló.

Por lo que enfatizó que, Antes de restringir las opciones de retiro y esquemas laborales, las autoridades deben regular y analizar detenidamente los pros y los contras de cada iniciativa. "No es nada más lanzar las cosas y beneficiar a un solo sector. Se trata de buscar el beneficio para todos y que existe un piso parejo tanto para trabajadores como para empresarios", sostuvo.

Por lo que concluye que los cambios repentinos y sin consenso generan incertidumbre en las modalidades de pensión para las futuras generaciones.