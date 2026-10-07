Camila Fernández celebra sus raíces mexicanas con 'Serpiente de Cascabel'

Camila Fernández vuelve a poner a México en el centro de su música con el estreno de “Serpiente de Cascabel”, un tema que apuesta por la identidad, las tradiciones y la riqueza cultural del país como protagonistas.

El sencillo llega en una etapa especialmente significativa para la cantante, quien continúa promoviendo su más reciente producción discográfica, “Una Raya Más Al Tigre”, mientras suma importantes acontecimientos a su carrera.

Con este lanzamiento, la intérprete se aleja por un momento de las historias de amor y desamor que también han marcado parte de su repertorio para adentrarse en un terreno más personal, el orgullo por sus raíces. “Serpiente de Cascabel” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y forma parte de la nueva etapa musical que la artista ha construido alrededor de la música mexicana.

VIAJE POR EL MÉXICO ANCESTRAL

La canción recurre a imágenes de animales emblemáticos como el coyote, el cenzontle, el quetzal, el jaguar, el águila y, por supuesto, la serpiente de cascabel para construir una representación de un México ancestral y espiritual.

Entre sus versos aparece la frase “Soy más de lo que ves / un México ancestral”, con la que Fernández convierte el tema en una declaración de identidad.

“Serpiente de Cascabel” mantiene así la conexión de la cantante con la música mexicana, pero también muestra una faceta que busca reivindicar la riqueza cultural del país desde una perspectiva contemporánea. El sencillo fue lanzado oficialmente el 2 de octubre y tiene una duración aproximada de tres minutos.

UN MOMENTO CLAVE PARA LA FERNÁNDEZ

El estreno ocurre mientras Camila Fernández atraviesa uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

La cantante recibió su primera nominación al Latin Grammy por “La Fernández” , producción que compite en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi en la 27.ª edición de los premios.

La nominación coincide con la etapa que abrió con “Una Raya Más Al Tigre”, identificado como su tercer álbum completamente mariachi. Con esta producción, Fernández ha continuado explorando la música mexicana desde una propuesta femenina y contemporánea, manteniendo al mismo tiempo el vínculo con una tradición musical que forma parte de su historia familiar.

El nuevo sencillo también llega acompañado de una renovada etapa sobre los escenarios. El fin de semana, la cantante inició en Guadalajara una gira relacionada con este capítulo de su carrera, con un concierto reportado como sold out, en el que llevó por primera vez al público el universo musical de “Una Raya Más Al Tigre”.

Con “Serpiente de Cascabel”, Camila Fernández reafirma así su apuesta por la música mexicana y presenta una canción que, más allá de buscar contar una historia de amor, coloca en primer plano la tierra, la naturaleza y el orgullo por una herencia cultural que la cantante ha decidido llevar también a los escenarios.