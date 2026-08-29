Camila Fernández estrena sencillo 'Una raya más al tigre'

La música mexicana suma un nuevo capítulo en la carrera de Camila Fernández, quien presentó “Una raya más al tigre”, el sencillo que da nombre a su próximo álbum de estudio y a la gira con la que recorrerá México y Estados Unidos.

El lanzamiento marca el inicio de una etapa en la que la intérprete apuesta por un sonido profundamente ranchero sin perder la sensibilidad que ha definido su propuesta artística.

La canción llegará acompañada de un momento clave para la cantante, pues el álbum completo verá la luz el próximo 10 de septiembre, mientras que su nueva gira arrancará el 2 de octubre en Guadalajara, consolidando un año de importantes pasos en su trayectoria.

CONTADO CON FUERZA RANCHERA

Con el mariachi como columna vertebral y la emoción de la balada ranchera, “Una raya más al tigre” narra una historia de despedida desde la aceptación. En lugar del reclamo, la canción retrata el momento en que alguien decide dejar ir a la persona que ama después de que esta ha elegido otro camino, convirtiendo la vulnerabilidad en fortaleza.

Detrás del tema aparecen dos nombres de peso en la composición, Martín Urieta y Memo Méndez Guiú, autores que aportan una esencia clásica a una interpretación que mira hacia una nueva generación de oyentes.

LEGADO DE VICENTE FERNÁNDEZ

La participación de Martín Urieta añade una carga simbólica especial al lanzamiento. El compositor ha sido responsable de algunas de las canciones más emblemáticas de la música mexicana, entre ellas “Mujeres Divinas”, “Qué de raro tiene” y “Bohemio de afición”, piezas inmortalizadas por figuras como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar y Los Tigres del Norte.

Décadas después de que Vicente Fernández convirtiera esas composiciones en clásicos, Camila retoma ese legado desde una perspectiva propia, tendiendo un puente entre la tradición ranchera y la identidad artística que ha construido como una de las voces jóvenes del género.

UN AÑO DE GRANDES ESCENARIOS

El estreno también coincide con uno de los momentos más destacados de su carrera. Camila Fernández llega respaldada por dos nominaciones a Premios Juventud 2026 y el próximo 3 de septiembre participará como talento musical durante la ceremonia que se celebrará en Marbella, España, ampliando su presencia en escenarios internacionales.

Con “Una raya más al tigre”, la cantante reafirma su compromiso con las raíces de la música mexicana mientras abre una nueva etapa que promete llevar su propuesta a públicos de ambos lados de la frontera, con un álbum y una gira que buscan consolidar el mejor momento de su carrera.