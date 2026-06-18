Camila Silva Rojas presenta la exposición 'El reflejo de una realidad fragmentada'; ¿cuándo y dónde?

La artista plástica Camila Silva Rojas presentará en Durango la exposición “El reflejo de una realidad fragmentada”, una propuesta visual que invita a reflexionar sobre los procesos internos de la mente, las emociones y la construcción de la identidad a través del tiempo. La muestra abrirá sus puertas en la Sala Ignacio Asúnsolo del Museo Francisco Villa y reunirá una serie de obras que dialogan con la memoria, la incertidumbre y la transformación personal.

Integrada por nueve lienzos realizados en técnica mixta y una escultura de porcelana fría, la exposición aborda la manera en que los pensamientos y las emociones pueden fragmentar la percepción de la realidad.

TRAS LA PROPUESTA

Mediante contrastes, texturas y composiciones cargadas de simbolismo, la autora representa los momentos de caos interior, las interrupciones mentales y los instantes de claridad que surgen en medio de la complejidad emocional contemporánea.

La propuesta parte de una idea central, la identidad humana no es permanente ni inmutable, sino una construcción que se modifica constantemente a partir de experiencias, recuerdos, pérdidas y cambios. Desde esta perspectiva, cada pieza se convierte en una exploración íntima de la vulnerabilidad y de los múltiples rostros que puede adoptar una misma persona a lo largo de su vida.