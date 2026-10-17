Camión de ruta naranja atropella a ciclista en Durango; sufrió una fractura

Un hombre resultó lesionado durante la noche del viernes 16 de octubre, luego de ser impactado por un camión del transporte público de la ruta naranja mientras circulaba a bordo de su bicicleta, en la ciudad de Durango, por lo que fue necesario su traslado a un hospital.

El lesionado fue identificado como Luis Antonio Blanco Pereyra, de 42 años de edad, cuyo ingreso al Hospital General 450 se registró aproximadamente a las 21:30 horas, luego de verse involucrado en el accidente vial.

De acuerdo con la información recabada, Luis Antonio se desplazaba en su bicicleta cuando fue impactado por un camión de pasajeros de color naranja, lo que provocó que resultara lesionado y requiriera atención médica.

Tras el percance, el ciclista fue llevado al Hospital General 450, donde personal médico realizó la valoración correspondiente y determinó que presentaba una fractura en el antebrazo derecho, lesión por la que recibió atención especializada.

Luego de permanecer bajo atención médica, el hombre fue dado de alta a las 10:00 horas, de acuerdo con el seguimiento hospitalario, aunque no se precisó si su egreso ocurrió durante la mañana del sábado 17 de octubre.

Hasta el momento se desconoce el lugar exacto donde ocurrió el accidente, así como la identidad del conductor del camión involucrado y las circunstancias que provocaron el impacto, por lo que corresponderá a las autoridades determinar las responsabilidades correspondientes.