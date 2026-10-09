Camión impacta a camioneta con 10 pasajeros en la libre Durango-Torreón; hay un muerto

Un jornalero perdió la vida y siete personas más resultaron lesionadas, luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un camión de carga, durante la mañana del jueves 8 de octubre, en la carretera libre Durango-Torreón, a la altura del municipio de Peñón Blanco. Los conductores de ambas unidades quedaron detenidos.

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, a la altura del kilómetro 102 de la mencionada carretera, cerca del acceso a la localidad Estación Progreso, cuando un grupo de diez trabajadores agrícolas se dirigía a realizar labores de pizca de chile, procedentes de la comunidad Jesús Agustín Castro, perteneciente al municipio de Peñón Blanco.

De acuerdo con la declaración de uno de los sobrevivientes, los trabajadores viajaban a bordo de una camioneta de la marca Dodge, línea Caravan, color azul marino, conducida por Manuel de Jesús Mireles Rodríguez, de 44 años, quien al llegar al acceso de Estación Progreso intentó realizar una maniobra para ingresar a dicha localidad; sin embargo, debido a que circulaban otros vehículos detrás, cruzó hacia el carril contrario para esperar sobre el acotamiento.

Fue en ese momento cuando la camioneta recibió un fuerte impacto en la parte posterior por parte de un camión de carga, modelo 1989, color gris, conducido por un adolescente de 17 años de edad, identificado con las iniciales M.S.V., originario del municipio de Lerdo, lo que provocó que varios de los ocupantes de la unidad familiar resultaran lesionados.

En el lugar perdió la vida Rosendo Reyes Mata, de 64 años de edad, de ocupación jornalero y con domicilio en la localidad Jesús Agustín Castro, cuyo cuerpo fue trasladado al Hospital Rural del IMSS número 26, en Guadalupe Victoria, donde el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales , debido a las lesiones que presentaba en cráneo y tórax.

Entre los lesionados se encuentran Rodolfo Zapata Ávalos, de 22 años; Jaime Hernández García, de 81; Griselda Breseda Díaz, de 18; René Aguilar Vela, de 26; José Guadalupe Hernández Mata, de 48, quien fue ingresado a la clínica San Agustín de Guadalupe Victoria, y Ascensión Nevares Reyes, de 47 años, además del conductor de la camioneta, Manuel de Jesús Mireles, quienes fueron reportados como policontundidos y estables. Otros dos ocupantes, Jorge Lucero, de 35 años, y José Emilio Vargas, de 63, resultaron ilesos.

Al lugar del accidente acudieron elementos de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento de ambas unidades, así como a la detención de los dos conductores involucrados, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica y deslindar responsabilidades por este accidente.

Finalmente, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Durango acudió al Hospital Rural del IMSS de Guadalupe Victoria para realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo de Rosendo Reyes Mata al Servicio Médico Forense de la capital duranguense, donde se le practicaría la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones para establecer cómo ocurrió el percance.