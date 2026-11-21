Un hombre originario del municipio de Poanas terminó hospitalizado en la ciudad de Durango, luego de sufrir lesiones en los pies cuando presuntamente fue alcanzado por un camión que pasó por encima de sus extremidades inferiores.

El lesionado fue identificado como Antonio Morales González, de 64 años de edad, originario de Villa Unión, quien recibió atención médica en el Hospital General 450, donde se dio aviso a las autoridades sobre su ingreso.

De acuerdo con el reporte, el afectado fue acompañado por su hermana, Antonia, después de sufrir el accidente, aunque no se precisó el lugar donde ocurrieron los hechos ni las características de la unidad involucrada.

Inicialmente, el caso fue notificado durante la tarde del viernes 20 de noviembre; sin embargo, al realizar las investigaciones se estableció que el paciente había ingresado al hospital desde el pasado martes 17 de noviembre.

Personal encargado de investigar los accidentes de tránsito acudió al nosocomio para entrevistarse con el afectado y conocer las circunstancias del atropellamiento, así como obtener información que permitiera identificar al conductor involucrado.

No obstante, Antonio Morales decidió no proporcionar una declaración sobre lo sucedido y manifestó que se encontraba bien, además de señalar que, en caso de considerarlo necesario, acudiría personalmente ante la Fiscalía General del Estado de Durango para realizar los trámites correspondientes.