Camión termina envuelto en llamas sobre la libre a Mazatlán

Un camión de carga terminó prácticamente consumido por el fuego durante la tarde-noche de este martes, luego de registrarse un incendio sobre la carretera libre a Mazatlán, a la altura de Metates.

Elementos de Bomberos de Durango acudieron al sitio para sofocar las llamas que envolvieron la unidad, la cual provenía de El Salto, municipio de Pueblo Nuevo.

De acuerdo con el reporte preliminar, el camión transportaba aproximadamente 380 pacas de tlazole, las mismas que fueron consumidas en su totalidad por el incendio.

El conductor de la unidad señaló que, junto con su acompañante, descendió para comprar alimentos en la zona de Santa Lucía; fue entonces cuando se percataron de que el vehículo comenzaba a incendiarse.

Pese a lo aparatoso del siniestro y a la pérdida total de la carga, no se reportaron personas lesionadas.

Bomberos realizaron las maniobras correspondientes para controlar el fuego y evitar que se extendiera en la zona.