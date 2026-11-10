Camión tipo torton impacta camioneta en la San Juan del Río-Canatlán; conductor resulta lesionado

Un hombre resultó lesionado la tarde del lunes 9 de noviembre, luego de que la camioneta que conducía fuera impactada por un camión de carga cuando intentaba ingresar a una gasolinera, sobre la carretera que comunica los municipios de San Juan del Río y Canatlán, en el estado de Durango.

El lesionado fue identificado como Rogelio Camargo Derma, de 47 años de edad, con domicilio en el barrio La Cañada Primera, perteneciente al municipio de San Juan del Río, quien tuvo que recibir atención médica debido a los golpes que sufrió durante el percance.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas, cuando Rogelio circulaba a bordo de una camioneta de la marca Ford, línea Explorer, modelo 1996, de color verde, propiedad de su esposa, sobre la carretera que conduce de San Juan del Río hacia Canatlán.

Al llegar a la población La Granja, el conductor intentó realizar una maniobra de vuelta a la izquierda para incorporarse a una gasolinera; sin embargo, por el carril contrario se aproximaba un camión de carga tipo torton, de color amarillo, cuyo conductor presuntamente circulaba a exceso de velocidad y terminó impactando la camioneta en su costado derecho.

A consecuencia de la colisión, Rogelio sufrió golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que personas que se encontraban en las inmediaciones acudieron para brindarle auxilio. Posteriormente, fue trasladado a las instalaciones del ISSSTE, donde se reportó su ingreso aproximadamente a las 21:30 horas del mismo lunes.