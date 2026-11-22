Un adolescente perdió la vida y otro resultó lesionado durante un accidente vial registrado en la carretera a La Torreta, a la altura del ejido La Borrega, en el municipio de Gómez Palacio, luego de que una camioneta impactara la motocicleta en la que viajaban y su conductor presuntamente se retirara del lugar.

La víctima mortal fue identificada con las iniciales J.E.B.B., de 15 años de edad, mientras que su acompañante, Y.C.G., de 14 años , sufrió múltiples contusiones que ameritaron su traslado a un hospital para recibir atención médica.

El accidente ocurrió durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre, en una curva ubicada en las inmediaciones del puente La Torreña, donde ambos adolescentes circulaban a bordo de una motocicleta cuando fueron impactados por una camioneta.

Tras el percance, una persona solicitó la intervención de los servicios de emergencia al señalar que los dos ocupantes de la motocicleta permanecían sobre el suelo sin reaccionar, además de indicar que el conductor del vehículo involucrado había abandonado el sitio.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y, al revisar al adolescente de 15 años, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a las lesiones sufridas, mientras que el menor de 14 años fue trasladado al Hospital General de Zona número 51 del Instituto Mexicano del Seguro Socia.

Posteriormente, se informó sobre el aseguramiento de una camioneta de la marca Ford, línea F-150, de color blanco, relacionada con el accidente, la cual era conducida por José Guadalupe, de 28 años de edad, quien sería puesto a disposición de la autoridad correspondiente por personal de Vialidad para determinar su situación legal.

Por su parte, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo del adolescente al anfiteatro del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, mientras que el caso fue turnado a la Vicefiscalía Región Laguna para las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.