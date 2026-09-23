Camioneta atropella a adolescente ebrio en Mezquital; está hospitalizado en el HG450

Un adolescente ebrio resultó con fractura de tibia y peroné luego de ser atropellado por una camioneta en una comunidad del municipio de Mezquital; posteriormente fue trasladado al Hospital General 450 de la ciudad de Durango.

El lesionado, identificado por sus iniciales J.A.M.S., tiene su domicilio en la localidad San Pedro de Xícoras y su ingreso al citado nosocomio se registró aproximadamente a las 20:45 horas del martes 22 de septiembre.

De acuerdo con la información proporcionada por el padre del adolescente, el accidente ocurrió aproximadamente a las 15:00 horas del domingo 20 de septiembre, cuando su hijo caminaba acompañado de un amigo por una de las calles del poblado conocido como La Oficina.

Según la declaración recabada por las autoridades, ambos adolescentes habían consumido bebidas alcohólicas y, mientras caminaban, JA.M.S. perdió el equilibrio y cayó sobre la vía.

En ese momento circulaba por el lugar una camioneta de caja, color blanco, cuyo conductor no habría alcanzado a evitar el accidente y terminó golpeando al adolescente en uno de los pies, provocando que quedara lesionado.

Habitantes de la comunidad auxiliaron al menor y lo trasladaron inicialmente al Hospital de Huazamota; sin embargo, debido a que requería atención especializada, se realizaron las gestiones para enviarlo posteriormente a la ciudad de Durango.

Finalmente, el adolescente ingresó al Hospital General 450, donde los médicos determinaron que presentaba fractura de tibia y peroné de la pierna derecha. Las autoridades tomaron conocimiento del caso para realizar las diligencias correspondientes en torno al atropellamiento.