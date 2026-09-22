Camioneta de Coppel atropella a hombre que trabajaba en una válvula de agua

Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado por una camioneta de la empresa Coppel, cuando realizaba trabajos en una válvula de agua potable en el municipio de Guadalupe Victoria.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas del lunes 21 de septiembre, en la esquina de las calles Vicente Guerrero y avenida Allende, en el barrio El Hormiguero, de la cabecera municipal.

El lesionado fue identificado como Gonzalo Argüijo Córdova, de 65 años, quien al momento del percance s e encontraba realizando una maniobra en una válvula de la red de agua potable instalada en dicho crucero.

De acuerdo con los primeros datos recabados, el conductor de la camioneta presuntamente no se percató de la presencia de Gonzalo y terminó por embestirlo. Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios al sexagenario, quien presentó una herida en la región frontal de la cabeza, además de una probable fractura en el fémur derecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, Gonzalo fue trasladado al área de urgencias de la clínica número 26 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica especializada.

Elementos de Tránsito y Vialidad realizaron las diligencias correspondientes en el lugar, mientras que agentes de Seguridad Pública detuvieron al conductor de la camioneta, quien quedó a disposición de la autoridad competente para determinar su responsabilidad en el accidente.