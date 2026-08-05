Camioneta de reparto de paquetería vuelca en el Periférico de Durango

Una camioneta utilizada para el reparto de paquetería terminó volcada la mañana de este miércoles sobre el Periférico en el tramo salida a Parral y salida a Gómez Palacio, a la altura de la colonia San Juan, lo que movilizó a cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron la unidad, del tipo van de color blanco, recostada sobre uno de sus costados. El conductor, un hombre de 27 años de edad, ya se encontraba fuera del vehículo y fue revisado por los rescatistas.

Tras la valoración médica, se determinó que únicamente presentaba una lesión abrasiva leve en el brazo derecho, por lo que no fue necesario trasladarlo a recibir atención hospitalaria.

Los elementos de Bomberos inspeccionaron la unidad para descartar derrames de combustible o cualquier otra situación que representara un riesgo para los automovilistas, dejando la zona en condiciones seguras.

Finalmente, las autoridades de vialidad y la aseguradora correspondiente quedaron a cargo de las diligencias para determinar las causas del accidente y realizar el retiro del vehículo siniestrado.