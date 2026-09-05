Camioneta en marcha de reversa atropella a mujer en el Centro de Durango

Una mujer fue atropellada por una camioneta que circulaba de reversa en calles de la Zona Centro de la ciudad de Durango, hecho del que tomó conocimiento personal de la Policía Vial.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 13:30 horas del viernes 4 de septiembre, en la calle Carlos León de la Peña, a la altura de la avenida 20 de Noviembre.

La unidad involucrada es una camioneta de la marca Ford, modelo 2014, color azul, con placas de circulación del Estado de Durango, conducida por Gerardo Asunción, de 58 años de edad.

De acuerdo con el reporte elaborado en el lugar, el conductor realizaba una maniobra en reversa sobre Carlos León de la Peña cuando con la parte posterior de la camioneta impactó a una peatón.

La mujer fue identificada como Teresa Lares Villanueva, de 45 años, de quien no se proporcionaron mayores datos ni se precisó si fue necesario su traslado a alguna institución médica para recibir atención.

Personal de vialidad tomó conocimiento del percance para realizar el reporte correspondiente y establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento.