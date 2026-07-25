Camioneta es consumida por el fuego en la ciudad de Durango

Una camioneta fue consumida por un incendio durante la madrugada de este viernes en el camino Canal La Ferrería, a la altura de la colonia Predio Santa Teresa, lo que generó la movilización del Cuerpo de Bomberos de Durango.

El reporte fue recibido alrededor de las 03:30 horas. Al arribar al sitio, los elementos de la Dirección Municipal de Protección Civil encontraron la unidad envuelta en llamas, por lo que iniciaron de inmediato las maniobras para sofocar el fuego.

Pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el incendio avanzó rápidamente y provocó daños irreparables en una camioneta de la marca Ford, modelo 2004, color gris, la cual fue declarada pérdida total.

El propietario de la unidad informó que momentos antes observó que del área del motor comenzó a salir humo y, en cuestión de minutos, el fuego se extendió al resto del vehículo sin que pudiera controlarlo.

Tras varios minutos de trabajo, los bomberos lograron extinguir las llamas y evitar que el fuego alcanzara la vegetación o propiedades cercanas, dejando la zona fuera de riesgo.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, únicamente los daños materiales ocasionados por el siniestro.

Las autoridades indicaron que las causas que originaron el incendio aún no han sido determinadas, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se establecerá el origen del fuego.