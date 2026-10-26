Camioneta impacta y arrastra 15 metros a motocicleta en Durango; una mujer está lesionada

Una mujer resultó con traumatismo craneoencefálico moderado, luego de que la motocicleta en la que viajaba como acompañante fuera impactada por una camioneta, durante la mañana del domingo 25 de octubre, en el fraccionamiento Villas del Guadiana VI, de la ciudad de Durango.

La lesionada fue identificada como María del Socorro Sánchez Arellano, de 51 años de edad, quien viajaba en una motocicleta de la marca Vento, línea 170 Sport, de color negro, conducida por Martín Rubén, quien también resultó lesionado en el percance.

De acuerdo con la información proporcionada por familiares de la afectada a los agentes investigadores, el accidente ocurrió aproximadamente a las 10:00 horas, cuando ambos circulaban por las inmediaciones de la escuela primaria Profesor Othón Galindo Pérez, ubicada en el asentamiento antes mencionado.

Fue en ese punto donde, después de incorporarse a una avenida, fueron impactados por una camioneta de color azul marino, conducida por un hombre identificado como Raúl, quien presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no logró detener su unidad a tiempo para evitar la colisión.

Debido a la fuerza del impacto, la motocicleta y sus ocupantes fueron arrastrados aproximadamente 15 metros, quedando ambos lesionados sobre la vía pública, por lo que testigos solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia para brindarles atención.

Al lugar acudieron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, delegación Durango, quienes realizaron la valoración inicial de los afectados y posteriormente los trasladaron al Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde María del Socorro fue reportada con traumatismo craneoencefálico moderado y diversas contusiones.

El ingreso de la mujer fue notificado a las autoridades alrededor de las 14:00 horas, por lo que personal de la Policía Investigadora de Delitos tomó conocimiento del accidente y recabó información para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades entre los conductores involucrados.