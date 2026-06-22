Camioneta invade carril e impacta de frente a motociclista de 15 años de edad; murió después

Un adolescente perdió la vida la tarde de este domingo luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en el municipio de Poanas. Tras el incidente, el menor fue trasladado al Hospital Integral de Villa Unión, pero ingresó sin signos vitales.

El hoy occiso fue identificado con las iniciales H.M.C.T., de 15 años, con domicilio en la comunidad de la Villita de San Atenógenes. El deceso fue reportado a las autoridades alrededor de las 19:00 horas del 21 de junio.

Tras recibir el aviso por parte de la Dirección Municipal de Seguridad Pública de Villa Unión, personal de la Fiscalía General del Estado de Durango se trasladó al nosocomio, donde encontraron el cuerpo del menor sobre una camilla en la sala de urgencias, presentando diversas lesiones derivadas del percance.

De acuerdo con la información recabada, el adolescente viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, de 125 centímetros cúbicos, color rojo, con dirección de la comunidad de Narciso Mendoza hacia la Villita de San Atenógenes.

Presuntamente, en determinado momento, una camioneta de la marca Chevrolet, línea Silverado, modelo 2008, color guinda, de doble cabina y con placas del estado de Arizona, invadió el carril contrario y se impactó de frente contra la motocicleta que conducía el menor.

La unidad era manejada por Regina, de 22 años de edad, estudiante y originaria de la comunidad de Narciso Mendoza, quien fue asegurada por elementos de la Policía Vial del municipio para el deslinde de responsabilidades.

Tras el fuerte choque, socorristas de la Cruz Roja acudieron al sitio y trasladaron de emergencia al adolescente al Hospital Integral de Villa Unión; sin embargo, los esfuerzos por salvarle la vida fueron inútiles, ya que ingresó al área de urgencias sin signos vitales.

A orden del agente del Ministerio Público, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.