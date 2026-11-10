Camioneta provoca choque contra cuatro vehículos; enfermera queda atrapada y resulta lesionada

Una mujer que se dirigía a cumplir con su jornada laboral en el Hospital Materno Infantil de Durango terminó hospitalizada, luego de quedar atrapada en el interior de una camioneta que fue impactada por otra unidad en calles de la colonia Hipódromo, accidente que además dejó a su esposo lesionado y daños materiales en cinco vehículos.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 20:00 horas del lunes 9 de noviembre, en el cruce de las calles Nombre de Dios y Santiago Papasquiaro, donde presuntamente el conductor de una camioneta de la marca GMC, línea Denali, de color negro, no respetó la señal de alto y terminó por colisionar contra una OMODA 5, en la que viajaba la pareja.

La mujer lesionada fue identificada como Violeta Alondra Rosales de García, enfermera del Hospital Materno Infantil, quien era acompañada por su esposo, Mario García. Ambos se trasladaban hacia dicho nosocomio, ya que ella debía presentarse a trabajar durante el turno nocturno; sin embargo, el trayecto fue interrumpido por el accidente.

A consecuencia de la colisión, Violeta Alondra quedó atrapada entre la estructura de la camioneta, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia para realizar las maniobras que permitieran liberarla. La trabajadora de la salud presentó lesiones en un brazo, codo y abdomen, motivo por el cual fue trasladada a una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras que su esposo también resultó lesionado.

La fuerza del impacto ocasionó que otros tres vehículos que permanecían estacionados en las inmediaciones resultaran dañados, tratándose de una camioneta de la marca Toyota, línea Hilux, una de la marca Ford, línea Explorer, y un automóvil de la marca Nissan, línea Tiida. De esta manera, el accidente involucró cinco unidades, entre las que se encontraban las dos camionetas que participaron inicialmente en la colisión.