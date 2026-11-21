Un choque por alcance que involucró a tres vehículos se registró durante la mañana de este sábado 21 de noviembre, en la zona norte de la ciudad de Durango, luego de que el conductor de una camioneta pickup no consiguió detener su marcha ante la luz roja de un semáforo, provocando una colisión en cadena.

El accidente ocurrió sobre la calle Prolongación Hidalgo, antes de llegar al cruce con Gómez Morín, donde dos automóviles permanecían detenidos en espera de que el semáforo les permitiera continuar su circulación.

De acuerdo con la información recabada, Fabián conducía una camioneta de la marca Dodge, línea Ram, de color blanco, cuando al aproximarse al crucero no realizó el alto correspondiente y terminó impactándose contra la parte posterior de un automóvil de la marca Volkswagen, línea Vento, de color gris.

Debido a la fuerza del golpe, el Vento, conducido por Francisco Javier, fue proyectado hacia adelante, hasta chocar contra un automóvil de la marca Renault, línea Kwid, de color rojo, que también se encontraba detenido ante el señalamiento vial.

Tras el percance, elementos de la Policía Vial acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y realizar las diligencias correspondientes, mientras se documentaban los daños materiales ocasionados a las tres unidades involucradas en la colisión.

Los vehículos contaban con pólizas de seguro, por lo que se esperaba la intervención de las respectivas aseguradoras para atender los daños. Hasta el momento no se proporcionó información sobre personas lesionadas, mientras que las autoridades viales quedaron a cargo de determinar las responsabilidades derivadas del accidente.