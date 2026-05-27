Camioneta se impacta contra valla en el camino a Aquiles Serdán

La tarde de este miércoles se registró un accidente vial sobre el camino que conduce de La Ferrería hacia Aquiles Serdán, donde una camioneta terminó impactada contra la valla de contención.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona conductora de una camioneta de la marca Chevrolet, línea Equinox, perdió el control de la unidad mientras circulaba por dicha rúa.

Tras salirse parcialmente del carril, la unidad se estrelló contra la barrera metálica ubicada a un costado del camino, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad.Al arribar al lugar, los cuerpos de emergencia revisaron a las personas involucradas y confirmaron que no se registraron lesionados de consideración.

El percance únicamente dejó daños materiales tanto en la camioneta como en la infraestructura de contención instalada en la zona.

Elementos de vialidad realizaron el aseguramiento del área y tomaron conocimiento del hecho para deslindar responsabilidades.