Camioneta vuelca tras chocar contra automóvil estacionado en Belisario Domínguez | VIDEO

Un aparatoso hecho vial se registró la tarde de este miércoles sobre la avenida Belisario Domínguez, entre Privada Volantín y la calle Volantín, en las inmediaciones del templo de San Juan Bautista de Analco, donde una camioneta terminó volcada luego de impactar contra un automóvil particular.

De acuerdo con los primeros reportes, en el percance participó una camioneta de la marca Mitsubishi, conducida por un hombre de entre 55 y 60 años de edad, quien presuntamente se distrajo mientras circulaba por la zona y terminó impactando el costado posterior izquierdo de un vehículo Toyota, línea Camry.

Al volante del automóvil Toyota se encontraba un hombre de aproximadamente 25 a 30 años de edad.

Tras la colisión, la camioneta Mitsubishi perdió la estabilidad y volcó sobre su costado izquierdo, quedando atravesada sobre la carpeta asfáltica.

El conductor de la camioneta permaneció por algunos minutos en el interior de la unidad; sin embargo, posteriormente logró salir por su propio pie con el apoyo de vecinos del sector, quienes acudieron para auxiliarlo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron una valoración prehospitalaria a ambos conductores para descartar lesiones de consideración. Ninguno requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública tomaron conocimiento del accidente y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del percance y deslindar responsabilidades.

Asimismo, se verificará si la camioneta Mitsubishi contaba con una póliza de seguro vigente para responder por los daños ocasionados.