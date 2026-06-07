Campestre FC golea a STEUJED y se corona bicampeón de la Liga Universitaria Benito Juárez

Campestre FC confirmó su dominio en la Liga Universitaria Benito Juárez al imponerse con autoridad 4-0 sobre STEUJED en la gran final, resultado que le permitió conquistar el bicampeonato tras una actuación contundente de principio a fin.

Desde los primeros minutos, Campestre mostró sus intenciones ofensivas y logró abrir el marcador apenas al minuto 9. La jugada nació de un excelente pase de Santiago Ramos, quien encontró a Humberto Rosales dentro del área. El atacante no desaprovechó la oportunidad y definió con precisión para colocar el 1-0 en favor de su equipo.

Campestre perdona, pero amplía la ventaja

El conjunto campeón estuvo cerca de aumentar la diferencia al minuto 17 cuando obtuvo un penalti a favor. Sin embargo, el arquero de STEUJED se vistió de héroe al detener el disparo de "Chukas" Arellano, manteniendo con vida a su escuadra.

A pesar de ello, Campestre no bajó la intensidad y encontró el segundo gol poco después en una rápida jugada de contragolpe. La defensa rival fue sorprendida completamente mal parada y la oportunidad fue aprovechada por Gabriel "Gabo", quien realizó un recorte para abrirse espacio antes de sacar un potente disparo de pierna derecha al poste contrario. El balón terminó en el fondo de la red para decretar el 2-0 con el que ambas escuadras se fueron al descanso.

Rosales firma su doblete

La segunda mitad mantuvo la misma tónica del encuentro. Campestre siguió dominando la posesión y generando las oportunidades más claras frente al arco rival.

Fue nuevamente Humberto Rosales quien se hizo presente en el marcador. Tras una gran conducción, encontró al "Che" para realizar una pared que desarmó a la defensa rival. Rosales quedó de frente al arco y definió con categoría para firmar el tercer tanto de la tarde y su doblete personal.

Jorge Meza pone cifras definitivas

El cuarto y último gol llegó al minuto 32 de la segunda parte. Miguel Martínez detectó una mala ubicación de la defensa de STEUJED y envió un balón al espacio para Jorge Meza, quien ganó el duelo individual con su marcador y quedó mano a mano frente al portero .

Meza no perdonó y definió con seguridad para colocar el 4-0 definitivo, desatando los festejos de los jugadores y aficionados de Campestre FC.

Con una actuación sólida en todas sus líneas, eficacia ofensiva y una defensa que mantuvo el arco en cero, Campestre FC levantó nuevamente el trofeo y se proclamó bicampeón de la Liga Universitaria Benito Juárez, consolidándose como uno de los equipos más dominantes del circuito.