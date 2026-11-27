En el marco de la conmemoración de su 81 Aniversario, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) delegación Durango inauguró la remodelación de sus instalaciones y un nuevo salón de eventos y capacitación, en su sede de Ciudad Industrial. En el acto protocolario se contó con la presencia de la presidenta nacional del organismo, María de Lourdes Medina Ortega.

El evento, encabezado por la presidenta local Joana Jazmín Soto Quintero, contó también con la presencia de representantes de los sectores productivo, académico y gubernamental.

De acuerdo con lo que se informó, la intervención del edificio representa una modernización histórica tras más de cuatro décadas sin modificaciones estructurales de gran escala. El proyecto, concretado por la Mesa Directiva 2024-2027, se ejecutó en tres etapas que contemplaron la remodelación de oficinas, rehabilitación de accesos principales y pintura general; así como la renovación total de la fachada realizada durante 2025 , así como la ampliación y equipamiento integral llevados a cabo entre 2025 y 2026.

Asimismo, se develó el Muro de Expresidentes para rendir homenaje a 13 exdirigentes que han encabezado la cámara en la entidad y se entregó el Distintivo a la Excelencia Canacintra.