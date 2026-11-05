Canaco confía en reestructuración financiera para Durango; algunos han recibido abonos recientes

Tras el reconocimiento de una deuda de mil millones de pesos a proveedores por parte del Gobierno del Estado, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, informó que están a la espera de mayor información oficial sobre los esquemas de reestructuración y la forma en que se solventarán dichos adeudos.

“Pues esperar a mayor información. Ahora sí que es lo que está anunciando, ver qué es lo que se va a reestructurar y cómo se va a trabajar para poder sostener y pues que puedan pagarle a los colaboradores”, indicó.

En tal sentido, dijo que esta Cámara se mantiene en comunicación con autoridades estatales por lo que hay proveedores que han recibido abonos recientemente.

“Nosotros nos hemos mantenido todavía al margen y en constante comunicación con el gobierno, nosotros sí hemos recibido algunos, todavía hasta hace algunas semanas, sobre el proceso de los pagos, entonces preferimos y esperamos y confiamos realmente en que el gobierno pueda negociar una reestructuración importante de sus deudas, y que esto se pueda subsanar de una manera, a lo mejor para Durango para el siguiente año”, indicó.

Por lo que comentó que hay confianza en que la administración estatal logre una reestructuración de sus obligaciones financieras.