Canaco Durango identifica zonas de mayor riesgo de robo en traslado de mercancías

Al asegurar que durante los últimos meses no se han registrado incidentes que afecten al comercio local en traslados por tramos de Zacatecas, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), filial Durango, Sergio Sánchez López, informó que les generan mayor preocupación otras zonas del país, por los robos que se han estado registrando, lo que también impacta en un aumento en el costo de las pólizas.

“Las pólizas del autotransporte siempre se han mantenido cada vez más al alza, mientras que van aumentando en algunos estados, especialmente la zona Bajío, la zona sur, la zona centro, que es donde ha estado impactando de manera importante la inseguridad. Eso termina subiendo las primas de lo que nos vienen saliendo los seguros”, indicó.

En tal sentido, expuso que este sector ya tiene identificadas las zonas que representan un mayor riesgo para el traslado de las mercancías que requieren para los negocios.

“Fíjate que la parte más complicada, donde están los robos más fuertes, donde tenemos los índices más fuertes, es a partir de la zona Bajío, cuando te vas acercando al Arco Norte en el tramo Querétaro-México, México-Tlaxcala, México-Puebla, toda esa zona del Arco Norte y todo el ramal , es la parte más complicada que tenemos nosotros para transitar como empresarios”, manifestó.

Por lo que las autoridades deben fortalecer la seguridad en todo el país, pero particularmente en esta región.