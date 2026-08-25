Canaco Durango pide certeza y legalidad en elección de gobernador interino de Sinaloa

A partir de la situación que enfrenta el vecino estado de Sinaloa y el proceso para definir una gubernatura interina, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Durango (Canaco), hizo un llamado a que prevalezcan las instituciones, la legalidad y las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y la actividad económica.

El presidente de este organismo, Sergio Sánchez López, estableció que lo ocurrido en Sinaloa no debe prolongar un escenario de incertidumbre que termine afectando a los comercios, los servicios, el turismo y a las familias que dependen de estas actividades.

“Lo que necesita Sinaloa es certeza, seguridad y que las instituciones hagan su trabajo. Los empresarios necesitamos condiciones para trabajar, invertir y generar empleos, no mayor incertidumbre”, señaló.

Hizo referencia al posicionamiento del presidente de Concanaco Servytur México, Octavio de la Torre de Stéffano, quien llamó a respetar la Constitución y los procedimientos correspondientes para la definición de quien habrá de asumir la gubernatura interina.

Asimismo planteó que quien asuma esta responsabilidad debe gobernar para todas y todos, fortalecer la seguridad, recuperar la confianza y conducir el periodo constitucional con orden, legalidad y estabilidad.

La Confederación advirtió que la gobernabilidad también tiene un efecto directo en la economía, ya que la incertidumbre prolongada puede frenar inversiones, afectar al comercio, los servicios y el turismo, además de poner en riesgo el ingreso de las familias.

En tal sentido, el representante de Canaco Durango coincidió en la necesidad de cerrar filas con las instituciones y mantener la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para garantizar seguridad en las calles, protección a los negocios y condiciones para trabajar.

“Cuando hay seguridad y reglas claras, los negocios pueden mantenerse, invertir y generar empleos. Eso es lo que debe recuperarse en Sinaloa”, agregó Sánchez López.

Estableció que la postura del comercio organizado de Durango se suma al llamado nacional de la Concanaco para que la situación sea atendida por las vías institucionales y se eviten intereses particulares que puedan prolongar la incertidumbre.

La Confederación puso además a disposición de Sinaloa la Ruta Nacional del Pacto contra la Extorsión y la red de Cámaras empresariales, con el propósito de apoyar a los negocios y sumar capacidades en materia de seguridad.