El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López, se refirió al planteamiento impulsado a nivel nacional por la Concanaco, para construir un acuerdo que evite que el aumento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral pongan en riesgo los empleos formales en los pequeños negocios.

De acuerdo con el diagnóstico nacional presentado, México cuenta con 6.1 millones de micro, pequeñas y medianas empresas, equivalentes al 99 por ciento de las unidades económicas. Sin embargo, 4.1 millones (el 67 por ciento) operan en la informalidad, con 32.6 millones de trabajadores fuera de la formalidad, lo que representa el 54.3 por ciento de la población ocupada.

Asimismo, refirió que contratar de manera formal puede implicar hasta un 40 por ciento adicional sobre el salario por cuotas, prestaciones e impuestos.

Para mitigar el impacto en los comercios y servicios establecidos, la propuesta de Concanaco contempla una serie de medidas fiscales y de apoyo, tales como un subsidio al empleo que se vaya ampliando de forma gradual hasta eliminar el Impuesto sobre la Renta (ISR) a quienes perciben hasta dos salarios mínimos y reducirlo para ingresos de hasta tres.

También se plantea permitir a partir de 2028 la deducción completa de prestaciones y respaldar a los hogares de menores ingresos con la mitad del IVA en una canasta esencial.

Con estas y otras medidas, se busca que los trabajadores tengan mejores ingresos y mantengan sus derechos laborales; mientras que los pequeños negocios conserven su capacidad de contratar y generar empleo formal.