La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango se sumó al llamado del sector empresarial para frenar la extorsión y la corrupción que afectan a los negocios en el país.

El presidente de dicho organismo, Sergio Sánchez López, explicó que al participar en un encuentro convocado por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), en Tijuana, Baja California, se respaldó la exigencia de que ningún empresario, comerciante o negocio familiar tenga que pagar cuotas ilegales para trabajar, producir o mantener abiertas sus puertas, “nadie debería pagar dos veces por trabajar”, se estableció.

Y es que, se hizo referencia a que la inseguridad y la extorsión no pueden convertirse en un costo más de operación ni obligar a quienes generan empleos a destinar parte de sus ingresos a pagos fuera de la ley.

Dicho planteamiento forma parte de un movimiento empresarial nacional que busca unir a los distintos sectores productivos frente a dos problemas que afectan tanto la actividad económica como la confianza para invertir, que son la extorsión y la corrupción.

En dicho encuentro se hizo énfasis en que estos delitos no distinguen entre organismos ni actividades económicas, por lo que se hizo un llamado a actuar con una sola voz.

“No pensamos igual en todo y está bien. Pero la extorsión no pregunta a qué organismo pertenecemos. La corrupción tampoco. Por eso hoy hablamos con una sola voz y una sola frase: nadie debería pagar dos veces por trabajar. Una vez con los impuestos que marca la ley y otra, de manera ilegal, al crimen o a prácticas indebidas”, expresó el presidente de Concanaco Octavio de la Torre de Stéffano.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Inegi, durante 2025 alrededor de 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, equivalente al 25.9 por ciento de las unidades económicas del país.

La extorsión concentró el 26.2 por ciento de los delitos cometidos contra empresas, mientras que el costo de la inseguridad ascendió a 115 mil 100 millones de pesos.