La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Durango, Lourdes Macías, alertó sobre una serie de robos en distintos establecimientos, presuntamente cometidos por una mujer que se hizo acompañar de un niño, a quien utilizó como distractor mientras escondía mercancía entre sus ropas.

Narró que la mujer estuvo a punto de ser entregada a las autoridades luego de que fue retenida en uno de los negocios afectados y se solicitó la presencia de la Policía; sin embargo, al verse descubierta, pagó un artículo y aprovechó para escapar.

Sin embargo, los comerciantes compartieron fotografías para alertar a otros establecimientos y evitar que más negocios sean víctimas de esta práctica.

Ante ello, la dirigente llamó a los comerciantes a mantenerse en alerta, especialmente durante la temporada decembrina, cuando suele incrementarse la actividad comercial, por lo que resulta necesario reforzar las medidas de prevención y coordinación con las autoridades.

Asimismo, lamentó que se involucre a menores de edad en este tipo de conductas y pidió no normalizar esta situación.