Canal de desvío de la presa Tunal II quedará listo a finales de octubre

El canal de desvío de la presa Tunal II quedará concluido a finales de octubre, luego de que las lluvias y las crecientes del río Tunal obligaran a suspender temporalmente los trabajos, informó Roberto Delgado Gallegos, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango.

Explicó que la suspensión de labores fue prácticamente de un día, mientras que la empresa constructora amplió sus jornadas de trabajo hasta las 02:00 de la madrugada para recuperar el tiempo y mantener el avance de la obra.

Actualmente, ya se realizan los colados de los muros del canal de desvío, considerado uno de los frentes prioritarios del proyecto.

Además, se elevaron los vados hasta un metro más para evitar que nuevas lluvias o fenómenos meteorológicos interrumpan nuevamente los trabajos.

Delgado Gallegos señaló que las precipitaciones recientes también provocaron la acumulación de agua en la zona donde se construirá la cortina de la presa, por lo que actualmente se realizan trabajos de bombeo para desaguar el área y continuar con las labores de cimentación.

Indicó que las plantas de concreto compactado con rodillo ya están listas, al igual que los agregados y las bandas transportadoras que se utilizarán para la construcción de la cortina.

La intención es que, una vez concluido el canal de desvío, los trabajos se concentren inmediatamente en esta siguiente etapa, sin perder tiempo en la preparación de los equipos y materiales necesarios.

El titular de la Conagua aseguró que, pese a las complicaciones ocasionadas por las lluvias, la construcción de la presa mantiene un avance favorable y se trabaja para cumplir con los plazos establecidos.