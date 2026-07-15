Canasta básica en Durango aumenta 43 pesos durante el primer semestre del 2026

El costo de la canasta básica en Durango aumentó 43 pesos durante los primeros seis meses del año, al pasar de mil 94.30 pesos a mil 137.30 pesos, lo que representa un incremento acumulado del 3.93 por ciento, de acuerdo con el monitoreo que realiza la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango.

El seguimiento realizado entre el 27 de enero y el 15 de julio muestra que el alza estuvo impulsada principalmente por el encarecimiento de frutas y verduras, mientras que la mayoría de los productos industrializados y de abarrotes mantuvieron prácticamente los mismos precios.

El producto que registró el mayor incremento fue la papa lavada, cuyo precio pasó de 20 a 49 pesos por kilogramo, un aumento del 145 por ciento. Le siguieron la zanahoria, con un alza del 60 por ciento; el limón, con 38.46 por ciento, y la manzana roja, con 12.24 por ciento.

También presentaron incrementos la tortilla, el papel higiénico, la cebolla y el tomate, aunque en menor proporción.

En contraste, algunos alimentos redujeron su precio durante el periodo analizado. El huevo pasó de 27 a 25 pesos, una disminución del 7.41 por ciento, mientras que el chile jalapeño bajó de 23 a 19 pesos, equivalente a una reducción del 17.39 por ciento.

El monitoreo de la Canaco revela que productos como aceite, arroz, azúcar, leche, carnes y pan de caja prácticamente no registraron variaciones, lo que permitió contener un mayor incremento en el costo total de la canasta básica.

En el caso de los combustibles, la gasolina Premium fue la que presentó los mayores ajustes, con incrementos de hasta 14.97 por ciento en algunas estaciones de servicio, mientras que la Magna y el diésel reportaron cambios mínimos.

El comportamiento de los precios durante el primer semestre confirma que los productos del campo continúan siendo los de mayor volatilidad y los que más presionan el gasto de las familias duranguenses, pese a que el resto de los artículos de consumo básico mantiene una relativa estabilidad.