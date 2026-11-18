Con base en el último corte, del 18 de noviembre, el costo de la canasta básica tuvo un incremento de 87 pesos con 50 centavos, equivalente a 7.97 por ciento respecto al cierre de 2025, informó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Durango, Sergio Sánchez López.

La canasta básica ya alcanzó un costo de mil 185.30 pesos en Durango, lo que significa un alza acumulada de casi ocho por ciento, de acuerdo con el reporte del organismo empresarial.

Asimismo, el monitoreo que realizan los afiliados a la Canaco refleja un aumento de 19 pesos en comparación con el registro del 27 de octubre, cuando la canasta básica en su conjunto tenía un costo de mil 166.30 pesos.

Entre los productos que más se encarecieron en este último periodo están el chile jalapeño que pasó de 28 a 34 pesos; el tomate, de 33 a 38 pesos; el huevo, de 35 a 38 pesos y la piña, de 25 a 29 pesos.

En la comparación con el reporte de diciembre de 2025, los aumentos son todavía más notorios en algunos alimentos. Y es que, la papa lavada pasó de 17 a 33 pesos, mientras que el tomate subió de 20 a 38 pesos. El chile jalapeño también registra un incremento de 10 pesos en el mismo periodo.

En contraste, en el último comparativo la cebolla bajó de 35 a 28 pesos y la zanahoria de 19 a 18 pesos, mientras que otros artículos como aceite, arroz, carnes, pollo, leche y tortilla conservaron sus precios.

Como antecedente, el 23 de abril el precio de la canasta básica llegó a mil 213.80 pesos y, desde entonces ha registrado variaciones.