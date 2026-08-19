Canatlán, sede de casting para película de terror de los creadores de ‘Roma’ y ‘Huesera’ | Requisitos

La búsqueda de nuevos talentos para el cine llegará a Canatlán con un casting abierto para una película mexicana que será producida por Pimienta Films y Maligno Gorehouse, dos de las compañías más reconocidas del cine nacional contemporáneo. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en participar como actores de reparto y extras, sin necesidad de contar con experiencia previa frente a las cámaras.

El anuncio ha generado expectativa debido a la trayectoria de ambas productoras. Aunque los detalles de la trama permanecen reservados, se sabe que Maligno Gorehouse se especializa en el género de terror y ha participado en producciones como “Huesera”, mientras que Pimienta Films es una de las casas productoras más importantes del cine mexicano reciente, responsable de proyectos como “Roma”, de Alfonso Cuarón, además de otras cintas de alcance internacional.

INCURSIONAR EN EL CINE

La convocatoria está enfocada en la selección de perfiles para papeles secundarios y extras. Por un lado, se buscan mujeres de entre 8 y 85 años de edad, así como hombres de 8 a 13 años y de 40 a 85 años. El interés principal está en encontrar personas vinculadas al trabajo de campo y a los oficios tradicionales, aunque también serán considerados otros perfiles.

En el caso de las mujeres, se solicita acudir con el cabello recogido, rostro limpio, sin maquillaje y sin accesorios. Además, se busca una complexión de media a delgada. La producción informó que la participación será remunerada para quienes resulten seleccionados.

DURANGO, TIERRA DEL CINE

La llegada de esta producción se suma a la larga tradición cinematográfica de Durango, estado que durante décadas ha servido como escenario para películas nacionales e internacionales gracias a la diversidad de sus paisajes y a la infraestructura desarrollada para la industria audiovisual. La entidad ha sido sede de más de 200 producciones a lo largo de su historia, consolidándose como una de las capitales cinematográficas del país.

La participación conjunta de Pimienta Films y Maligno Gorehouse también ha despertado interés entre los aficionados al cine de género. Ambas compañías han colaborado en proyectos recientes y son reconocidas por impulsar propuestas autorales con proyección internacional.

FECHA Y SEDE

Las audiciones se realizarán el próximo sábado 29 de agosto, de 10:00 a 18:00 horas, en la excapilla de la Unidad Administrativa Centenario, en Canatlán.

Las personas interesadas pueden solicitar más información a través de la página de Facebook Nahuala Casting, la cuenta de Instagram @nahualacasting o comunicarse al teléfono 442 127 9962.