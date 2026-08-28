Cancelan estreno mundial de 'Volar y otros deseos' en Festival Dolores del Río; expresan decepción

La película mexicana “Volar y otros deseos”, dirigida por Verónica Marín Cienfuegos, no fue presentada este viernes dentro de las actividades del Festival de Cine Mexicano Dolores del Río 2026, pese a que estaba programada como su estreno mundial. Minutos antes de la función, Abel Amador difundió un video para informar que la exhibición no se realizaría y posteriormente compartió un posicionamiento en el que expresó el descontento del equipo de producción.

Expresan descontento

En el video difundido por Abel Amador, quien forma parte de la producción y los realizadores, señaló que viajaron desde Aguascalientes con la expectativa de concretar el estreno mundial de la cinta.

“Hoy queremos expresar nuestra profunda decepción con el Festival de Cine Mexicano Dolores del Río. Nuestro equipo viajó desde Aguascalientes con la ilusión y el compromiso de presentar la película en lo que sería su ESTRENO MUNDIAL”, dijo el clip. “Detrás de una película independiente hay meses, y en este caso particularmente muchos años, de trabajo, recursos, tiempo, sacrificios y, sobre todo, la ilusión de quienes la realizan”, continuó.

Asimismo, aseguraron que durante su presencia en el festival percibieron una falta de interés hacia la producción y hacia los nuevos realizadores participantes.

“Sin embargo, esa ilusión terminó encontrándose con una organización que, desde nuestra experiencia, mostró muy poco interés por nuestra película y por el trabajo de las y los nuevos realizadores que acudimos al festival”. “Nos queda la sensación de que, en lugar de abrir verdaderamente espacios para el cine mexicano emergente, se privilegia la alfombra roja, los nombres conocidos y la presencia de figuras públicas. Y eso resulta particularmente doloroso cuando quienes hacemos cine desde otros lugares del país viajamos con nuestros propios recursos y ponemos todo nuestro esfuerzo en llegar hasta ahí”, añadió.

El estreno no ocurrió

El equipo sostuvo que la cancelación impidió concretar el lanzamiento que habían preparado para la película.

“‘Volar y otros deseos’ no pudo tener el estreno mundial que habíamos preparado. No por falta de trabajo, de compromiso o de ilusión de nuestro equipo, sino porque finalmente no existió el interés necesario para que nuestra película tuviera ese espacio”.

Los realizadores también reflexionaron sobre el papel que, a su consideración, deberían desempeñar los festivales cinematográficos para impulsar nuevas propuestas.

“Los festivales de cine deberían ser espacios para descubrir, acompañar y dar visibilidad a nuevas voces. Si las películas de realizadores emergentes no importan, entonces ¿para quién estamos construyendo estos espacios?”, señaló.

El festival suma otro cambio

La cancelación de la función se suma a otro ajuste en la programación del festival. Previamente, el actor Joaquín Cosío, quien había sido anunciado como invitado especial del encuentro cinematográfico, informó que no podría asistir a las actividades programadas.

Pese a la cancelación, el equipo afirmó que buscará nuevas oportunidades para exhibir la producción ante el público.