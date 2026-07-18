Cancelan uno de los conciertos de la Feria de Durango 2026 a solo días del evento

Apenas un día después de la inauguración de la edición 2026 de la Feria de Durango, este sábado 18 de julio se dio a conocer que uno de los conciertos que se llevaría a cabo en el recinto ferial fue cancelado de último momento.

Fue hace unos meses cuando se anunció la cartelera de conciertos que formarían a la edición número 20 de la Feria de Durango, incluyendo eventos para todos los gustos y edades.

La llegada de algunos artistas a la ciudad de Durango sorprendió a muchos, que comenzaron con la compra de las entradas apenas estas salieron a la venta; sin embargo, apenas unos días antes de uno de los conciertos más grandes de la Feria, se dio a conocer su cancelación.

¿Qué concierto se canceló?

Se trata de la presentación de JUNTOS, conformada por Jorge Medina y Josi Cuen, que estaba programada para el próximo viernes 24 de julio en la Expobandas de la Feria de Durango 2026.

Fue a través de un comunicado emitido por la misma agrupación que se revelaron destalles sobre la cancelación del evento.

“A todo nuestro público, patrocinadores y medios de comunicación: Les informamos que la presentación de JUNTOS, Jorge Medina y Josi Cuen, programada para el próximo 24 de julio en la ciudad de Durango, Dgo., ha sido cancelada”, inicia el comunicado.

La agrupación dio a conocer que la decisión se tomó debido a cuestiones de logística y operación, añadiendo que esperan estar pronto de regreso en la ciudad de Durrango “para dar lo mejor y brindarles un espectáculo de calidad, como siempre nos ha gustado hacerlo”.

En el comunicado se señaló también que será la misma boletera de Boletea la que se encargará de realizar los reembolsos para las personas que adquirieron sus entradas para el evento.

Lamentan cancelación del concierto

A través de redes sociales, en la misma publicación del comunicado, fanáticos lamentaron la canción repentina del concierto de JUNTOS.

Además, aunque la agrupación no informó nada al respecto, algunos comentarios señalaban la baja venta de boletos y los altos costos como una de las razones de la cancelación.