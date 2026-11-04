Cancha 9 Open: así fue la vibrante jornada con la que arrancaron las acciones de este miércoles

La espera terminó. Después de semanas de expectativa, las canchas de Cancha 9 finalmente cobraron vida con el inicio del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open, un certamen que busca convertirse en referencia para esta disciplina en Durango. La jornada inaugural estuvo marcada por el arranque de las categorías Intermedios y Singles, que fueron las encargadas de abrir oficialmente la actividad de la fase de grupos.

Los primeros intercambios permitieron ver la variedad de perfiles que conforman el torneo. Jugadores con experiencia en disciplinas como el tenis y el pádel compartieron escenario con participantes relativamente nuevos dentro del pickleball, reflejando el crecimiento que ha experimentado este deporte en la ciudad durante los últimos meses. Esa mezcla de trayectorias fue una de las postales más llamativas del arranque del certamen.

Foto: El Siglo de Durango

Nombres que fueron protagonistas

La categoría Intermedios concentró la mayor parte de la actividad. Los grupos A, B, C y D comenzaron a tomar forma con una larga lista de enfrentamientos que involucraron a Héctor Ramos y Suriel Pulgarín, José Antonio de Lara y Manuel Ríos, Bruno Bonilla y Salvador Bonilla, además de Ricardo Orrante y Carlos de la Rosa, quienes iniciaron su recorrido dentro de la competencia.

También hicieron su presentación otros nombres destacados de la división, entre ellos las duplas conformadas por Stephy de la Peña y Daniela Franco, Sofía Torrecillas y Gael Torrecillas, Gabriel Mendoza y Óscar Reyes, así como Alexis Jovani y Luis Montoya. La constante rotación de partidos mantuvo ocupadas las canchas durante gran parte de la jornada.

Foto: El Siglo de Durango

Días de emoción al por mayor

En Singles, la actividad fue más reducida pero no menos atractiva. El Grupo A abrió con los primeros compromisos de jugadores como Luis Enrique Martínez, Gil Espinosa, Jorge Meza y Mac Stenner, quienes comenzaron a disputar los primeros puntos de una categoría que promete convertirse en una de las más seguidas conforme avance el torneo.

Más allá de los resultados, el primer día dejó una imagen clara: el pickleball continúa consolidando su presencia en Durango. Con una buena respuesta de participantes y una agenda que apenas comienza, el Cancha 9 Open dio su primer paso con el objetivo de sentar las bases de una competencia llamada a crecer en futuras ediciones y fortalecer una comunidad que sigue encontrando nuevos espacios para desarrollarse.