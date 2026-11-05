Cancha 9 Open: así transcurrió el segundo día de actividad del torneo de pickleball en Durango

La expectativa quedó atrás y el Cancha 9 Open vivió este jueves una jornada distinta a la del arranque. Con la entrada en escena de las categorías Principiantes y Avanzados, el torneo amplió su actividad y permitió observar a un mayor número de jugadores dentro de una competencia que busca consolidar el crecimiento del pickleball en Durango.

Si el miércoles estuvo marcado por el debut de Intermedios y Singles, la segunda jornada abrió espacio para nuevos protagonistas. En Principiantes comenzaron su participación varias de las duplas que buscarán convertirse en la revelación del certamen, aportando frescura y entusiasmo a unas canchas que registraron movimiento constante durante toda la tarde y noche.

Las figuras de la jornada

Entre los nombres que saltaron a la actividad destacaron parejas como las integradas por Fredy Huizar y Paco Gómez Palacio Jr., Alonso Gonzales y Kevin Castorena, Nalleli Navarro y Salvador Basauri, así como Hernán Ayala y Sebastián Santoyo. La categoría mostró la diversidad de perfiles que caracteriza al torneo, desde participantes con experiencia en deportes de raqueta hasta jugadores que continúan desarrollando su recorrido dentro del pickleball.

La atención también se concentró en la división Avanzados, donde aparecieron algunos de los competidores llamados a pelear por el campeonato. Duplas como José Martín Favela y René Ayala, Luis Aguilar y Diego Corona, Alejandro Estrada y Jorge Meza, además de Kevin Contreras y Gil Espinosa, comenzaron a medir fuerzas en una categoría que promete varios de los encuentros más atractivos de la semana.

Acción al por mayor

Paralelamente, la modalidad Singles continuó con su fase de grupos, permitiendo que algunos participantes sumaran nuevos compromisos dentro de una agenda que sigue tomando forma conforme avanzan las rondas iniciales. La combinación de categorías mantuvo una actividad permanente y un ambiente competitivo en cada una de las canchas.

Más allá de los duelos particulares, la segunda jornada confirmó el alcance que ha logrado la edición inaugural del Cancha 9 Open. Con más categorías involucradas y una creciente participación de jugadores locales, el torneo continúa construyendo sus primeras historias mientras la lucha por avanzar a las rondas decisivas comienza a intensificarse.