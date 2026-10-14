Cancha 9 Open desata la fiebre del pickleball en Durango con sus últimos lugares de registro

La cuenta regresiva comenzó. A menos de un mes del arranque, organizadores del Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open mantienen abiertas las inscripciones para un certamen que busca consolidarse como la principal plataforma de la disciplina en Durango, respaldado por El Siglo de Durango del 4 al 8 de noviembre.

La invitación se extiende tanto a deportistas experimentados como a quienes buscan iniciarse en este deporte de rápido crecimiento global. Para garantizar enfrentamientos equilibrados, la justa contempla cuatro categorías: Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil, permitiendo que cada participante compita en un cuadro acorde a su nivel de juego.

Una fiesta que nadie se quiere perder

Uno de los atractivos clave de la contienda reside en la bolsa de premiación. Los campeones y subcampeones de cada división recibirán estímulos en efectivo, mientras que el tercer sitio obtendrá un kit especial con artículos de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para entrenar en las instalaciones sede del evento.

La cuota de registro se fijó en 600 pesos por participante. Además del derecho a competir, los participantes se medirán ante exponentes de diversos perfiles en un escenario diseñado para elevar el nivel técnico local y consolidar a una comunidad deportiva que continúa expandiéndose con fuerza en la capital duranguense.

Nueva justa deportiva en Durango

El organizador Elías Ramos explicó que el proyecto nació para acercar la disciplina a más personas y generar comunidad. Destacó además que los deportistas provenientes del tenis o pádel logran adaptarse con rapidez a la dinámica del pickleball, cualidad que ha despertado gran interés entre jugadores de distintas edades.

Quienes deseen formar parte de esta primera edición deberán realizar su registro a través de la plataforma oficial cancha9.com.mx. Con noviembre a la vuelta de la esquina, el certamen entra en su fase decisiva y se perfila como una fiesta atlética para competir, convivir y hacer crecer el deporte en nuestro estado.