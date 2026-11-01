Cancha 9 Open: el primer torneo que medirá el fuerte crecimiento del pickleball en Durango

A pocos días de su inicio, el Primer Torneo de Pickleball Cancha 9 Open representa algo más que la búsqueda de campeones. La competencia, que se celebrará del 4 al 8 de noviembre con respaldo de El Siglo de Durango, se perfila como una oportunidad para medir el crecimiento que ha experimentado esta disciplina en la capital duranguense y reunir a una comunidad que continúa ganando espacio dentro del panorama deportivo local.

Para cualquier deporte emergente, la organización de competencias suele marcar un paso importante en su desarrollo. Más allá de la premiación, los torneos ofrecen a los jugadores la posibilidad de competir, conocer nuevos rivales y fortalecer vínculos dentro de una misma comunidad. Bajo esa premisa surge el Cancha 9 Open.

Pionero en el entretenimiento deportivo local.

Detrás del proyecto se encuentra Elías Ramos, quien ha explicado que la intención principal es acercar el deporte a más personas y fomentar la creación de comunidad alrededor de la disciplina. La propuesta llega en un momento en el que cada vez más deportistas muestran interés por esta modalidad.

Parte de ese crecimiento también se refleja en la diversidad de perfiles que han encontrado en el pickleball una nueva alternativa competitiva. De acuerdo con Ramos, los jugadores provenientes del tenis y el pádel suelen adaptarse rápidamente a su dinámica, una situación que ha contribuido a ampliar la base de participantes y aficionados en Durango.

Cada vez más cerca de iniciar

En el aspecto competitivo, el torneo ofrecerá categorías Avanzados, Intermedios, Principiantes y Femenil. Los campeones y subcampeones recibirán premios en efectivo, mientras que los terceros lugares obtendrán kits de patrocinadores y una membresía mensual gratuita para utilizar las instalaciones sede. La inscripción se mantiene abierta con un costo de 600 pesos por participante a través de cancha9.com.mx.

Con el arranque cada vez más cerca, el Cancha 9 Open se prepara para afrontar su primera gran prueba. Más allá de los trofeos y los premios, el certamen buscará demostrar que existe una comunidad dispuesta a impulsar el crecimiento del pickleball en Durango y convertir esta edición inaugural en el inicio de una tradición deportiva con proyección a futuro.