Cancha 9 Open: el tercer día de torneo sube la intensidad en la definición de los sectores

La intensidad del Cancha 9 Open aumentó este viernes con una de las jornadas más cargadas de la fase de grupos, en una fecha que reunió actividad en Principiantes, Intermedios, Avanzados y Singles. Después de dos días de competencia, el certamen entró en una etapa donde cada partido comenzó a adquirir mayor relevancia rumbo a la definición de los sectores y a la lucha por los puestos de clasificación.

La división Principiantes volvió a ocupar buena parte de la agenda con encuentros repartidos a lo largo de la jornada. Parejas como las integradas por David Mendívil y Francisco Gómez Palacio, Alexis Perales y Christian Robles, Joel Alvarado Montelongo y Emilia Ánima de la Peña, además de Hernán Ayala y Sebastián Santoyo, regresaron a las canchas en una categoría que continúa mostrando una amplia participación y una constante rotación de encuentros.

Protagonistas de la jornada

Otro de los focos estuvo en la actividad de Intermedios, donde la fase de grupos siguió avanzando con nuevos compromisos. La jornada permitió observar nuevamente a varios de los jugadores que comenzaron el torneo desde el miércoles, en una categoría que poco a poco empieza a perfilar a sus contendientes más consistentes de cara a la siguiente etapa.

En Avanzados también hubo movimiento importante. Duplas conformadas por Luis Enrique Martínez y Augusto García, José Martín Favela y René Ayala, Alejandro Estrada y Jorge Meza, además de Kevin Contreras y Gil Espinosa, formaron parte de una agenda que reunió a algunos de los competidores con mayor experiencia dentro del torneo.

La acción no se detiene

La modalidad Singles tampoco quedó al margen. Jugadores como Bruno Bonilla, Alejandro Estrada, Kevin Contreras, Ricardo González, Gil Espinosa y Mac Stenner afrontaron nuevos compromisos en una división que ha mantenido actividad constante desde el inicio del evento y que continúa desarrollando su panorama clasificatorio.

Con encuentros distribuidos en prácticamente todas las categorías competitivas, el tercer día reflejó el crecimiento que ha tomado la edición inaugural del Cancha 9 Open. A medida que la fase de grupos se acerca a su desenlace, la batalla por avanzar a las rondas decisivas comienza a ganar protagonismo en un torneo que sigue sumando historias dentro de las canchas duranguenses.