Cancha 9 Open: estos son los históricos primeros campeones de la edición inaugural en Durango

El Cancha 9 Open ya tiene a sus primeros campeones. Tras cinco días de actividad, la edición inaugural del torneo llegó a su fin este domingo con la disputa de las finales y encuentros por el tercer lugar en las categorías Principiantes, Intermedios, Singles Avanzado y Dobles Avanzado, cerrando una semana que reunió a decenas de jugadores en las instalaciones de Cancha 9 y confirmó el crecimiento que vive el pickleball en Durango.

La categoría Principiantes coronó a David Mendívil y Francisco Gómez Palacio como los primeros monarcas del certamen tras imponerse en la final a Alexis Perales y Christian Robles, quienes concluyeron como subcampeones. El último lugar del podio quedó en poder de Guillermo Alvarado y Adrián Pérez, quienes salieron adelante en el encuentro por el tercer puesto ante Mario Cussin y Abraham Luna.

Emociones al por mayor

En Intermedios, el campeonato fue para Ernesto Álvarez y Alejandro Muñoz, dupla que logró quedarse con el primer lugar luego de superar a Héctor Ramos y Suriel Pulgarín en el partido decisivo. El tercer puesto correspondió a Sergey Nanyan y Elías Ramos, quienes completaron el cuadro de honor de la categoría tras imponerse en su respectivo compromiso.

La modalidad Singles Avanzado también definió a su campeón durante la jornada dominical. Alejandro Estrada levantó el título después de vencer a Kevin Contreras en la final, mientras que Jorge Meza aseguró la tercera posición para completar el podio de una de las divisiones más competitivas del evento.

Quedarán para la historia

En Dobles Avanzado, Kevin Contreras y Gilberto Espinoza cerraron la semana con el campeonato luego de imponerse a Alejandro Estrada y Jorge Meza en la final. Por su parte, Gerardo Andrade y Andrés Nájera consiguieron quedarse con el tercer lugar, concluyendo así una categoría que reunió a varios de los jugadores más destacados del torneo.

Con la premiación de los campeones concluyó la primera edición del Cancha 9 Open, un certamen que nació con la intención de fortalecer la comunidad local del pickleball y generar nuevos espacios de competencia para la disciplina. Después de cinco jornadas de actividad, la competencia ya cuenta con sus primeros campeones y con una base sobre la cual buscará consolidarse dentro del calendario deportivo duranguense.