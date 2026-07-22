Cancintra Durango realiza mesas de trabajo para reducir impacto por cambios en T-MEC

Al hablar sobre el impacto de las decisiones tomadas por el gobierno de Estados Unidos respecto al T-MEC, la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) filial Durango, expuso que los empresarios locales siguen trabajando en lo interno para fortalecerse.

“Ya lo esperábamos, sabemos que esto tiene mucho que ver con temas también tanto de seguridad, como de certeza jurídica. Las empresas buscan mucho, en temas de inversión, la certeza jurídica. Son cambios que hemos tenido desde el año pasado y este año no es otro tema más que el reflejo de toda esa toma de decisiones a nivel nacional”, explicó.

Por lo que se ha buscado acercamiento con empresarios de otros lados para reducir el impacto de la afectación.

“Hemos estado teniendo mesas también nacionales, buscando distintas alternativas. La realidad es que nosotros hemos estado trabajando también de forma interna para buscar cómo fortalecer y si tenemos áreas de oportunidad, ver cómo impulsar a las empresas que están en vías de desarrollo, que tienen un potencial grande de crecimiento aquí en Durango”, manifestó.

Agregó que, en la búsqueda de oportunidades, también se están haciendo alianzas con empresarios de Coahuila y Nuevo León, donde el tema de la manufactura está más desarrollado que en Durango.

Explicó que, aunque el sector manufacturero tuvo una menor caída, con relación a otros sectores, ha sido un año complicado.