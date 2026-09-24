Canelo Álvarez frena las críticas de Christian Mbilli: 'Dicen que estoy viejo, pero van a ver'

Saúl ‘Canelo’ Álvarez respondió de forma contundente a las descalificaciones vertidas por el francés Christian Mbilli. De cara a su enfrentamiento pactado en la división supermediana, el pugilista tapatío descartó que el paso de los años represente un obstáculo sobre el cuadrilátero y envió un mensaje directo al monarca galo.

El intercambio verbal comenzó cuando Mbilli señaló en entrevistas previas que la edad del mexicano constituiría una ventaja decisiva para su causa. El peleador francocamerunés afirmó que el jalisciense "ya es un boxeador viejo" y sostuvo que atraviesa el momento físico ideal para vencerlo.

Mantiene la confianza y la actitud

Ante los cuestionamientos sobre su desgaste físico a sus 36 años, el boxeador mexicano fue tajante durante el encuentro promocional. “Necesito probarme a mí mismo, no necesito probarle nada a nadie. Dicen que estoy viejo, pero van a ver”, expresó Álvarez ante los dichos de su rival.

Lejos de matizar sus palabras, el tapatío elevó la intensidad de sus declaraciones contra el campeón regular. “Sin importar la edad que tenga, él no me va a ganar. Si tengo 40 o 50 años, no me va a ganar. Va a ver lo bueno que soy”, aseveró Álvarez.

¿Cuándo pelearán 'Canelo'? y Mbilli?

El combate entre el tapatío y el peleador europeo está programado para el próximo 31 de octubre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita. En dicha función estará en juego el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, división donde el invicto Mbilli posee el cinturón.

Con este pronunciamiento, el pugilista jalisciense busca disipar cualquier duda sobre su vigencia tras más de dos décadas de trayectoria profesional. Mientras la esquina de Mbilli confía en la juventud para lograr la hazaña, Álvarez garantiza que la experiencia y la calidad se impondrán sobre el encordado en el Medio Oriente.