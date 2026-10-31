Saúl 'Canelo' Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el cinturón supermediano del CMB en Riad

Saúl 'Canelo' Álvarez volvió a proclamarse campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. En la ANB Arena de Riad, Arabia Saudita, el mexicano derrotó por decisión unánime a Christian Mbilli y recuperó el cinturón que había quedado en manos del francés tras la salida de Terence Crawford de la división. Las tarjetas oficiales fueron 115-112, 116-111 y 117-110.

El combate comenzó con un Mbilli agresivo, decidido a imponer el ritmo y aprovechar su juventud frente a un rival que regresaba al ring después de más de un año de inactividad. Sin embargo, conforme avanzaron los asaltos, Canelo encontró distancia, neutralizó la presión del campeón y comenzó a conectar los golpes más precisos, especialmente con el contragolpe y el trabajo al cuerpo.

El tapatío mostró garra y calidad

La pelea dio un giro importante en el octavo episodio. Mbilli perdió un punto por golpes detrás de la cabeza en una acción que terminó por complicar aún más una noche que ya comenzaba a inclinarse del lado mexicano. Para entonces, Álvarez ya había tomado el control de las acciones gracias a una mejor selección de golpes y a su experiencia en combates de campeonato.

Lejos de conformarse con administrar la ventaja, el tapatío cerró con autoridad. El décimo round mostró a un Canelo dominador, incluso caminando hacia adelante y llevando la iniciativa ante un campeón que no encontraba respuestas. En el undécimo amplió todavía más la diferencia y llegó al último asalto con la pelea prácticamente bajo control.

De regreso a la cima del boxeo

Mbilli llegó a la cita con marca profesional de 29 victorias, ningún revés y un empate, además del impulso de defender por primera vez el título verde y oro. Sin embargo, nunca logró sostener el volumen ofensivo necesario para incomodar de manera constante a un rival que volvió a demostrar por qué es uno de los nombres más importantes de su generación.

La victoria representa uno de los triunfos más relevantes de la recta final de la carrera de Álvarez. Después de perder el campeonato indiscutido ante Crawford en 2025, el jalisciense regresó a la cima de la división al derrotar con claridad a un campeón invicto y recuperar la corona mundial del CMB, reafirmando su vigencia entre la élite del boxeo profesional.